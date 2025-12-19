Путин ответил на вопрос об окончании СВО и рассказал об обстановке на поле боя

Президент подтвердил готовность РФ к переговорам по Украине на базе его тезисов, изложенных в МИД в 2024 году. Он отметил, что Россия хочет завершить конфликт мирным путем, однако Украина «намеренно отказывается от переговоров». Путин рассказал, что сейчас в зоне СВО российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. «Мне доложили о взятии Северска, отсюда открывается путь к Славянску. Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. Полностью окружён город Димитров (Мирноград). 50% города взяли под контроль наши войска. Противник пытается выйти из города малыми группами», — заявил президент. Он заявил, что «до конца текущего года мы будем свидетелями наших ВС РФ на линии боевого соприкосновения».

