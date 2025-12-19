Набиуллина заявила о выходе экономики России из перегрева в 2026 году

Экономика России должна выйти из состояния перегрева в первой половине 2026 года. Об этом 19 декабря заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Экономика России должна выйти из состояния перегрева в первой половине 2026 года. Об этом 19 декабря заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, что подтверждает замедление инфляции.

«По нашим оценкам, она выйдет из состояния перегрева в первом полугодии следующего года», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Фото: сайт Совета Федерации