Молокозавод в Рязанской области оштрафовали почти на миллион рублей

Штраф получил Тырновский молочный завод, расположенный в Шиловском районе. Отмечается, что на заводе зафиксировали многочисленные нарушения требований технических регламентов. Специалисты сообщили, что работники предприятия готовили продукты из сырого молока с истекшим сроком годности в количестве 3000 кг, а также использовали некачественные закваски. На заводе также хранили просроченные моющие и дезинфицирующие средства. Помимо этого, на заводе зафиксировали нарушения температурного режима хранения молочной продукции, недостоверные декларирования выпускаемых в обращение молочных продуктов и др.

