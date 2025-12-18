Жители Рязанской области пожаловались на холод в домах

В военном городке Дягилево и микрорайоне Забайкальский местные жители пожаловались на низкую температуру в квартирах из-за проблем с новой котельной. По словам горожан, в домах температура не превышает 15 градусов, несмотря на то что тепловая сеть заявляет о работе котельной «в соответствии с погодными условиями».

Местные жители отмечают, что обращались в администрацию Рязани, Генпрокуратуру, Следственные органы и даже к президенту РФ, однако никаких конкретных действий пока не последовало.

«Нам не нужны слова и отговорки, нам нужно тепло в домах! Сил больше бороться с теплосетью нет», — жалуются жители.