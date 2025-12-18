Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
Сбт, 20
Вск, 21
ЦБ USD 80.03 -0.35 19/12
ЦБ EUR 94.25 0.1 19/12
Нал. USD 80.80 / 80.90 18/12 18:25
Нал. EUR 94.00 / 94.97 18/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
594
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 004
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 278
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 248
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Жители Рязанской области пожаловались на холод в домах
В военном городке Дягилево и микрорайоне Забайкальский местные жители пожаловались на низкую температуру в квартирах из-за проблем с новой котельной. По словам горожан, в домах температура не превышает 15 градусов, несмотря на то что тепловая сеть заявляет о работе котельной «в соответствии с погодными условиями».

В военном городке Дягилево и микрорайоне Забайкальский местные жители пожаловались на низкую температуру в квартирах из-за проблем с новой котельной. Информация поступила из Telegram-канала «Rzn life | Жизнь Рязани | Рязань».

По словам горожан, в домах температура не превышает 15 градусов, несмотря на то что тепловая сеть заявляет о работе котельной «в соответствии с погодными условиями».

Местные жители отмечают, что обращались в администрацию Рязани, Генпрокуратуру, Следственные органы и даже к президенту РФ, однако никаких конкретных действий пока не последовало.

«Нам не нужны слова и отговорки, нам нужно тепло в домах! Сил больше бороться с теплосетью нет», — жалуются жители.