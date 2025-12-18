За ночь над регионами РФ сбили 47 беспилотников

В ночь на 18 декабря средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотников: 31 — над Брянской областью, 5 — над акваторией Черного моря, 4 — над Крымом, 4 — над Белгородской, 3 — над Ростовской областями. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что во время атаки дронов на порт погибли два человека, трое ранены. Отмечается, что БПЛА ударили по грузовому судну. При атаке на Батайск 6 человек пострадали, один погиб.

За ночь над регионами РФ сбили 47 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 18 декабря средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотников: 31 — над Брянской областью, 5 — над акваторией Черного моря, 4 — над Крымом, 4 — над Белгородской, 3 — над Ростовской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что во время атаки дронов на порт погибли два человека, трое ранены. Отмечается, что БПЛА ударили по грузовому судну. При атаке на Батайск 6 человек пострадали, один погиб.