Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 80.38 0.95 18/12
ЦБ EUR 94.15 0.34 18/12
Нал. USD 80.50 / 80.50 18/12 09:45
Нал. EUR 94.60 / 95.00 18/12 09:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 2025 17:25
516
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 787
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 225
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 201
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
За ночь над регионами РФ сбили 47 беспилотников
В ночь на 18 декабря средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотников: 31 — над Брянской областью, 5 — над акваторией Черного моря, 4 — над Крымом, 4 — над Белгородской, 3 — над Ростовской областями. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что во время атаки дронов на порт погибли два человека, трое ранены. Отмечается, что БПЛА ударили по грузовому судну. При атаке на Батайск 6 человек пострадали, один погиб.

За ночь над регионами РФ сбили 47 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 18 декабря средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотников: 31 — над Брянской областью, 5 — над акваторией Черного моря, 4 — над Крымом, 4 — над Белгородской, 3 — над Ростовской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что во время атаки дронов на порт погибли два человека, трое ранены. Отмечается, что БПЛА ударили по грузовому судну. При атаке на Батайск 6 человек пострадали, один погиб.