В Ряжске установили главную новогоднюю ель округа

В среду, 17 декабря, на площади Советской в Ряжске установили праздничное дерево, которое в этом году подарила городу жительница улицы Трудовой Валентина Кильдишева. Об этом пишет ИД «Пресса».

В среду, 17 декабря, на площади Советской в Ряжске установили праздничное дерево, которое в этом году подарила городу жительница улицы Трудовой Валентина Кильдишева. Об этом пишет ИД «Пресса».

"Дерево посадили мой муж Владимир Васильевич и наша дочь Ирина более 25 лет назад. Пока ель росла, на ней жили филин, сова с совенком, синицы, дятел. Последний был расстроен, когда прилетел на обед и не нашел дерево", — рассказала Валентина Кильдишева.

Транспортировку и установку ели обеспечили бригада электриков Ряжских электрических сетей. Во время перевозки новогоднее дерево сопровождал экипаж отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ряжский».