В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину из Нижнего Новгорода

В Рязанской области ищут Абаренова Александра Леонидовича, 41 год (1984 г. р.), уроженца Нижнего Новгорода. С 30 октября 2025 года его местонахождение неизвестно, сообщает ПСО «ЛизаАлерт». Приметы мужчины: рост около 170 см, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. Информация об одежде отсутствует.

В Рязанской области ищут Абаренова Александра Леонидовича, 41 год (1984 г. р.), уроженца Нижнего Новгорода. С 30 октября 2025 года его местонахождение неизвестно, сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Приметы мужчины: рост около 170 см, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. Информация об одежде отсутствует.

Считается, что мужчина может находиться в Рязани или Рязанской области.