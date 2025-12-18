В Рязанской области мужчина заблудился на автомобиле и пропал

58-летний Левон Степанян из села Высокое Шацкого района пропал 17 декабря. По данным поисков, перед исчезновением мужчина заблудился на автомобиле LADA Granta серебристого цвета. Его приметы: рост 170 см, плотное телосложение, седые волосы. карие глаза. Всех, кто видел мужчину, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.