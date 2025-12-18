В Рязани еще на семи улицах отключили холодную воду

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по адресам: Зубковой 22, 23; Котовского 1/3; Кутузова 12 корп.1; Щорса 5, 5а. До 14:00: Кальная 40; Касимовское шоссе 25, 27, 27а, 29 корп.1, 29 корп.2, 32, 32 корп.1, 32 корп. 4, 32 корп.5, 35; Панферовский переулок 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14.