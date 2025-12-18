Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 2025 17:25
541
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 953
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 236
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 212
В Рязани еще на семи улицах отключили холодную воду
В Рязани еще на семи улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по адресам:

  • Зубковой 22, 23;
  • Котовского 1/3;
  • Кутузова 12 корп.1;
  • Щорса 5, 5а.

До 14:00:

  • Кальная 40;
  • Касимовское шоссе 25, 27, 27а, 29 корп.1, 29 корп.2, 32, 32 корп.1, 32 корп. 4, 32 корп.5, 35;
  • Панферовский переулок 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14.