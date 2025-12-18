В канун Нового года МегаФоном подарит пользователям безлимитный трафик на всё

В канун Нового года МегаФоном подарит пользователям безлимитный трафик на всё. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Отмечается, что получить пакет безлимитного интернета можно на любые три дня в период с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года в мобильном приложении или личном кабинете на сайте МегаФона. Опция доступна абонентам (физическим лицам) даже при нулевом и отрицательном балансе.

Специалисты отметили, что с третьей декады декабря потребление мобильного интернет-трафика традиционно возрастает на 3-5% к средним значениям — россияне начинают подготовку к праздникам: заказывают подарки, больше пользуются такси и службами доставки. Ближе к концу декабря начинается обмен поздравлениями с «тяжёлым» медиаконтентом.

В саму новогоднюю ночь объём потребления мобильного интернета обычно чуть снижается за счёт использования домашнего интернета. Однако уже к 3-4 января объём передачи данных мобильного трафика снова нарастает и держится на стабильно высоком уровне до конца праздников.

«Мы постоянно анализируем потребление мобильной связи нашими абонентами и видим, что в праздничные дни трафик резко растёт, и для оптимизации расходов клиенты часто переключаются между мобильным интернетом и Wi‑Fi. Теперь этого делать не нужно. Достаточно подключить опцию бесплатного мобильного интернета на три дня — и можно отмечать праздники без лишних ограничений и забот», — поделился коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.