В банках россиян предупредили о новой схеме мошенничества с наличными

Почти половина всех хищений средств в России осуществляется по схемам, где жертвы передают наличные деньги мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ.
Преступники, представляясь сотрудниками службы безопасности или полиции, вводят людей в состояние паники, убеждая их в угрозе для их банковских счетов. С целью «защиты» они заставляют жертв снимать деньги и передавать их курьеру или прятать в тайниках.
Вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев отметил, что рост случаев мошенничества с наличными связан с улучшением систем фрод-мониторинга в банках, которые эффективно блокируют подозрительные переводы.
Он подчеркнул, что деньги находятся в безопасности только на счетах в банках, и посоветовал клиентам при получении подозрительных звонков самостоятельно перезванивать в контакт-центр по официальному номеру.
Саранцев также напомнил, что средства могут быть защищены только на тех счетах, которые были открыты в обслуживающем банке.