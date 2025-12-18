Рязань
ЦБ USD 80.03 -0.35 19/12
ЦБ EUR 94.25 0.1 19/12
Нал. USD 80.80 / 80.90 18/12 17:50
Нал. EUR 94.00 / 94.97 18/12 17:50
В банках россиян предупредили о новой схеме мошенничества с наличными
Почти половина хищений в России происходит по схемам, где жертвы передают наличные мошенникам, сообщили в ВТБ. Мошенники, представляясь сотрудниками безопасности или полиции, пугают людей угрозой для счетов и заставляют снимать деньги для передачи курьеру или прятать в тайниках. Вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев отметил, что рост мошенничества с наличными связан с улучшением банковских систем фрод-мониторинга, блокирующих подозрительные переводы. Он подчеркнул, что деньги в безопасности только на банковских счетах, и посоветовал проверять подозрительные звонки через официальный контакт-центр. Также Саранцев напомнил, что защита средств действует только на счетах, открытых в обслуживающем банке.

Почти половина всех хищений средств в России осуществляется по схемам, где жертвы передают наличные деньги мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

Преступники, представляясь сотрудниками службы безопасности или полиции, вводят людей в состояние паники, убеждая их в угрозе для их банковских счетов. С целью «защиты» они заставляют жертв снимать деньги и передавать их курьеру или прятать в тайниках.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев отметил, что рост случаев мошенничества с наличными связан с улучшением систем фрод-мониторинга в банках, которые эффективно блокируют подозрительные переводы.

Он подчеркнул, что деньги находятся в безопасности только на счетах в банках, и посоветовал клиентам при получении подозрительных звонков самостоятельно перезванивать в контакт-центр по официальному номеру.

Саранцев также напомнил, что средства могут быть защищены только на тех счетах, которые были открыты в обслуживающем банке.