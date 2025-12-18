Три населенных пункта в Рязанской области останутся без света 19 декабря

Отмечается, что в связи с плановыми работами ЦУС «Рязаньэнерго» (опиловка аварийных деревьев) будет отключение электроэнергии в Клепиковском районе с 9 до 12:00: д. Малахово, д. Оськино, д. Владычино.

Три населенных пункта в Рязанской области останутся без света 19 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Клепиковского района.

Отмечается, что в связи с плановыми работами ЦУС «Рязаньэнерго» (опиловка аварийных деревьев) будет отключение электроэнергии в Клепиковском районе с 9 до 12:00: