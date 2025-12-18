Рязань
Минфин предложил повысить страховое возмещение по вкладам до 2 млн рублей
Министерство финансов подготовило законопроект, который увеличивает максимальную сумму страхового возмещения по некоторым рублевым вкладам с 1,4 млн до 2 млн рублей. Это следует из сообщения на сайте ведомства.

Речь идет о долгосрочных вкладах физлиц на срок более трех лет и о безотзывных сберегательных сертификатах на срок от одного до трех лет. В Минфине объясняют, что это решение должно сделать долгосрочные сбережения более привлекательными и помочь банкам привлечь дополнительные средства.

При страховом случае выплаты по таким вкладам будут производиться отдельно от других счетов. Однако повышенное покрытие не распространяется на случаи, когда вкладчик сможет досрочно снять деньги с процентами выше ставки по вкладам до востребования.

Кроме того, законопроект предлагает увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам с 10 млн до 30 млн рублей. Это касается сделок с жилой недвижимостью, долевым строительством и строительными подрядами.