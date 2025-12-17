За ночь над регионами РФ сбили 94 украинских БПЛА

За ночь над регионами РФ сбили 94 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны. В ночь на 17 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены 94 беспилотника: 31 — над территорией Краснодарского края, 22 — над Ростовской, 10 — над Воронежской областями, по 8 — над Саратовской областью, акваториями Азовского и Черного морей, 4 — над Волгоградской и 3 — над Брянской областями.