ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области

ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что под контроль взята Герасимовка.

Российские военные продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове и зачистку Родинского, Светлого и Гришина ДНР.

Украинская армия потеряла до 1 340 военных за сутки.

Средства ПВО сбили 180 беспилотников.