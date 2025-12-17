ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Отмечается, что под контроль взята Герасимовка. Российские военные продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове и зачистку Родинского, Светлого и Гришина ДНР. Украинская армия потеряла до 1 340 военных за сутки. Средства ПВО сбили 180 беспилотников.
ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что под контроль взята Герасимовка.
Российские военные продолжают уничтожение ВСУ в Димитрове и зачистку Родинского, Светлого и Гришина ДНР.
Украинская армия потеряла до 1 340 военных за сутки.
Средства ПВО сбили 180 беспилотников.