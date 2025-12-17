Рязань
В Рязанской области снизилось число умерших младенцев
Число родов в Рязанской области снизилось с 8,8 тыс. в 2020 году до 6,3 тыс. в 2024, то есть на 2,5 тыс. за этот период. Общий коэффициент рождаемости упал с 7,9 до 5,9 на 1000 человек. Младенческая смертность в 2024 году составила 4,0‰ — на 0,5‰ меньше, чем в 2023. Количество материнских смертей сократилось: 3 случая в 2020, 12 в 2021 (в основном из-за COVID-19), по 1 случаю в год с 2022 по 2024. Смертность детей до 4 лет уменьшилась до 5,1‰, а до 17 лет — до 40,5 на 100 000, что соответствует среднему по России. При этом 58,3% смертей среди детей до 17 лет связаны с внешними причинами, включая 28% смертей подростков 15-17 лет (травмы, утопления, ожоги, отравления, суициды).

Число родов в Рязанской области с 2020 года по 2024 сократилось на 2,5 тысячи. Данные опубликованы в приложении к региональной программе Рязанской области «Охрана материнства и детства», размещенном на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В 2024 году показатель младенческой смертности составил 4,0 на 1000 родившихся — на 0,5 пункта ниже, чем в 2023 году.

При этом общее число родов в регионе продолжает снижаться: с 8,8 тысяч в 2020 году до 6,3 тысяч в 2024 году. Общий коэффициент рождаемости упал с 7,9 до 5,9 на 1000 человек за тот же период.

Количество материнских смертей в последние годы также сократилось в 2020 году зафиксировали три случая, в 2021 — 12 случаев (в основном из-за COVID-19), с 2022 по 2024 годы. — по одному случаю в год.

В 2024 году снизилась и смертность детей до 4 лет (до 5,1‰), а также общая смертность детей до 17 лет — до 40,5 на 100 000 детей, что соответствует среднему уровню по России.

Почти 28% смертей подростков 15-17 лет в региона приходятся на внешние причины (травмы, утопления, ожоги, отравления, суициды). В целом среди рязанских детей до 17 лет на внешние причины пришлось 58,3% смертей.