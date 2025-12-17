В России предложили ограничить доступ к соцсетям для детей до 16 лет

В России предложили рассмотреть возможность введения возрастного ограничения на доступ к социальным сетям с 16 лет. С такой инициативой выступил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, сообщает РИА Новости.

По его словам, необходимо продолжать политику ужесточения регулирования доступа к онлайн-контенту. Ранее Машаров предлагал ввести обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к материалам с маркировкой 18+ в интернете.

Среди других возможных мер Машаров назвал блокировку онлайн-игр при отказе компаний-разработчиков регистрироваться в российской юрисдикции, окончательную блокировку мессенджера WhatsApp*, а также рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта.

*принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.