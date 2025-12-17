В Россию завезли кроссоверы «Volkswagen», которые дешевле «Лады»

Автомобиль модели Tharu XR можно купить за 1,64 млн рублей. При этом обновленный седан LADA Vesta 2026 в «средней» комплектации Life со 106-сильным мотором и «механикой» стоит дороже — 1 683 000 рублей. В топовой версии Techno со 122-сильным двигателем и вариатором он и вовсе продается за 2 018 000 рублей.