В Госдуме предложили ограничить расходы на ЖКУ до 10% от дохода семьи

ЛДПР разработала проект закона, который ограничивает долю расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 10% от дохода семьи. Об этом сообщают «Известия». В случае, если семья тратит на ЖКУ более 10% своего совокупного дохода, разница будет компенсироваться за счет федерального бюджета, что позволит установить единый порог платежей по всей стране. Авторы законопроекта отмечают резкий рост тарифов и критикуют действующий стандарт в 22% для получения субсидий как чрезмерный. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркивает, что текущая ситуация заставляет граждан, особенно уязвимые категории, отказываться от основных потребностей ради оплаты коммунальных счетов. На данный момент совокупная задолженность населения за ЖКУ составляет 1,2 трлн рублей.

Кроме того, инициатива направлена на устранение региональной дискриминации, поскольку льготные пороги для получения субсидий варьируются в зависимости от региона — например, в Москве он составляет 10%, а в Санкт-Петербурге — 14%.