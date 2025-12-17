Рязанцы пожаловались на состояние дорог во дворах на улице Новикова-Прибоя

Рязанцы призывают к активным действиям в связи с ужасным состоянием дорог во дворе на улице Новикова-Прибоя. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». Уточняется, что фотографии сделаны до мороза, и сейчас по этой дороге пройти крайне трудно. Местные жители обращают внимание на то, что в непосредственной близости находится детский сад, и дети вынуждены передвигаться по разбитой дороге. Кроме того, по этой же дороге студенты добираются до колледжа. Рязанцы призывают всех заинтересованных лиц писать жалобы и делиться своими фотографиями состояния дороги. Они надеются, что власти отреагируют и помогут решить проблему.

Фото: Подслушано в Рязани