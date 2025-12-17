Рязань
Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября
Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября. Об этом сообщает сервис hh.ru.

Средняя предлагаемая в вакансиях зарплата в Рязанской области в ноябре 2025 года составила 70 тысяч рублей. Это на 17% выше, чем годом ранее.

Лидерами по уровню предлагаемых в вакансиях зарплат в регионе являются представители рабочих специальностей — монтажники (медиана зарплатного предложения в ноябре 2025 года равнялась 195 тыс. рублей), курьеры (181,9 тыс. рублей), водители (173,4 тыс. рублей), сварщики (145 тыс. рублей), электромонтажники (142,3 тыс. рублей).

В десятку лидеров по зарплатным предложениям также входят менеджеры ресторана (135 тыс. рублей), программисты и разработчики (132,3 тыс. рублей), токари и фрезеровщики (120 тыс. рублей), автослесари (110 тыс. рублей), инженеры ПТО (105 тыс. рублей).