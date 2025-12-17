Рязань
Правительство РФ спрогнозировало дефицит бюджета до 2042 года
Федеральный бюджет России будет дефицитным как минимум до 2042 года. Это следует из долгосрочного прогноза социально-экономического развития, который опубликовало правительство РФ.

Документ включает базовый и консервативный сценарии. В обоих вариантах расходы бюджета на всем прогнозном горизонте превышают доходы. В базовом сценарии дефицит вырастет с 5,7 трлн рублей в 2025 году до 21,6 трлн рублей к 2042 году. В консервативном варианте дефицит может достичь 54,7 трлн рублей, что составит 8,4% ВВП.

Государственный долг, согласно прогнозу, увеличится почти в шесть раз — с нынешних 38,5 трлн рублей до 238,5 трлн рублей к 2042 году.

Минфин также ожидает ослабление рубля. По расчетам ведомства, курс доллара составит около 118 рублей к 2036 году и вырастет до 133 рублей к 2042 году.

Расходы бюджета в абсолютных цифрах увеличатся с 42,8 трлн рублей в 2025 году до 125,8 трлн рублей в 2042 году. При этом их доля в ВВП снизится с 19,7% до 17%. Доходы казны за тот же период вырастут с 37 трлн до 104,1 трлн рублей, но их доля в экономике сократится с 17,1% до 14,1% ВВП.