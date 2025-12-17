Павел Малков принял участие в «Елке желаний»

Первый шар с желанием глава региона Павел Малков снял с новогодней елки в Рязанской областной филармонии. Губернатор подарит подарок семилетней Арине из Рязани, которая мечтает об игровой кухне. «Каждый год участвую в этой акции. В этом году планирую снять как минимум три шарика. Новый год — это время чудес. Кому, как не детям, в первую очередь, нужно помогать и делать так, чтобы их мечты сбывались. К тому же, участниками этой программы становятся ребята со сложной жизненной ситуацией. И мы просто обязаны сделать все, чтобы создать им настоящее праздничное настроение. Каждый из них верит в чудеса, и нужно эту веру поддерживать», — отметил Малков.

Федеральный благотворительный проект «Елка желаний» реализуется в стране с 2018 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Его ключевая цель — помочь исполнить заветное желание детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Среди них — дети семей участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, вынужденные переселенцы.

За семь лет проведения акции ее участникам удалось осуществить свыше 320 тысяч детских желаний. Ежегодно этот всероссийский проект поддерживают первые лица государства, руководители федеральных ведомств, региональных органов власти, неравнодушные граждане.