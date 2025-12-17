Ночью в Рязанской области действовала угроза БПЛА

Ночью в Рязанской области действовала угроза БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС. Угрозу атаки БПЛА объявляли на территории региона в 01:59 17 декабря. Жителей призывали не подходить к окнам, а также покинуть улицу. В безопасном месте рекомендовали оставаться до сигнала «отбой». В 05:02 отменили беспилотную опасность.