Итоги года New
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
Вчера 17:25
419
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 751
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 161
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 136
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Мошенники начали использовать онлайн-кастинги для обмана россиян
Эксперты предостерегают, что к 2026 году мошеннические схемы могут стать еще более изощренными, с использованием технологий дипфейков и поддельных видеозвонков от знаменитостей. Чтобы защитить себя от обмана, важно не соглашаться на откровенные просьбы, не переводить деньги незнакомцам, проверять информацию об агентствах и избегать установки программ из непроверенных источников. Если предложение кажется слишком выгодным, стоит остановиться и тщательно проверить его.