Мошенники начали использовать онлайн-кастинги для обмана россиян

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о растущей угрозе мошенничества, связанного с онлайн-кастингами. Злоумышленники используют тему отбора на роли в клипах, фильмах и модельных проектах, чтобы обмануть россиянок. Они выходят на связь с жертвами через видеосвязь, создавая иллюзию реального кастинга и сотрудничества с известными продюсерами. В процессе «кастинга» участникам часто предлагают выполнять откровенные задания или раздеваться на камеру, якобы для оценки внешности или готовности к роли. Запись этих действий ведется скрытно и затем используется для шантажа. Пострадавшим сообщают, что компрометирующие материалы размещены на сайтах интим-услуг, и требуют деньги за их удаление или предлагают платные «обучения», фейковые контракты и кредиты.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о растущей угрозе мошенничества, связанного с онлайн-кастингами. Об этом пишет «Абзац».

Злоумышленники используют тему отбора на роли в клипах, фильмах и модельных проектах, чтобы обмануть россиянок. Они выходят на связь с жертвами через видеосвязь, создавая иллюзию реального кастинга и сотрудничества с известными продюсерами.

В процессе «кастинга» участникам часто предлагают выполнять откровенные задания или раздеваться на камеру, якобы для оценки внешности или готовности к роли. Запись этих действий ведется скрытно и затем используется для шантажа. Пострадавшим сообщают, что компрометирующие материалы размещены на сайтах интим-услуг, и требуют деньги за их удаление или предлагают платные «обучения», фейковые контракты и кредиты.

Эксперты предостерегают, что к 2026 году мошеннические схемы могут стать еще более изощренными, с использованием технологий дипфейков и поддельных видеозвонков от знаменитостей. Чтобы защитить себя от обмана, важно не соглашаться на откровенные просьбы, не переводить деньги незнакомцам, проверять информацию об агентствах и избегать установки программ из непроверенных источников. Если предложение кажется слишком выгодным, стоит остановиться и тщательно проверить его.