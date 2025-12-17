Минобрнауки установило новые пороги ЕГЭ для абитуриентов в 2026 году

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ, которые абитуриенты должны набрать для поступления в вузы на 2026/27 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, минимальный балл в 40 необходимо получить по таким предметам, как русский язык, математика профильного уровня, история, иностранный язык, литература, биология, география и химия. Для физики установлен порог в 41 балл. Наивысшие минимальные требования предъявляются к обществознанию и информатике — 45 и 46 баллов соответственно.

