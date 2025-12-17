Карты «Мир» планируют сделать полностью бесконтактными

В Национальной системе платежных карт не исключили полный отказ от контактного интерфейса в новых банковских картах «Мир». Об этом сообщил глава операционно-технической поддержки проектов НСПК Сергей Бобров, передает «Интерфакс».

По его словам, использование пластиковых карт для контактных операций продолжает снижаться. Сейчас таким способом совершается менее 1,5% всех платежей. Основная часть операций проходит бесконтактно или в цифровых сервисах.

НСПК проектирует платежную инфраструктуру с расчетом на ближайшее десятилетие. По запросу рынка компания готова рассмотреть отказ от контактного интерфейса в новых картах.

«Мы готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента — контактного интерфейса в новых картах», — отметил Бобров, выступая на технологической конференции оператора.

В НСПК ожидают, что доля контактных операций сократится до минимальных значений к 2031 году.