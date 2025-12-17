Депутаты Гордумы одобрили изменения в Программе приватизации муниципального имущества

Проект решения предусматривает дополнить перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2025 году, административным зданием и нежилым помещением, в отношении которых поступили заявления арендаторов.

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской гордумы депутаты одобрили внесение изменений в Программу приватизации муниципального имущества на 2025 год.

Члены комитета согласовали решение об отмене ряда решений гордумы в связи с окончанием срока действия отчетов об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, а также ввиду несостоявшихся торгов.

Депутаты обсудили вопрос о согласовании сделки МУП города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» по продаже технического помещения, которое не используется в связи с выводом из эксплуатации с 2018 года. Способ реализации данного муниципального имущества — открытый аукцион.

В связи с перераспределением полномочий по электроснабжению населения с муниципального на региональный уровень одобрена передача недвижимого имущества из собственности муниципального образования в государственную собственность Рязанской области. Речь идет о трансформаторной подстанции ТП-212, расположенной по Касимовскому шоссе у дома № 67, электрооборудовании и кабельных линиях.

Также в связи с обращением министерства культуры Рязанской области в государственную собственность Рязанской области будут переданы муниципальные земельные участки на территории Торгового городка, используемые государственным бюджетным учреждением культуры Рязанской области «Музей истории молодежного движения» по договорам безвозмездного пользования.

На заседании комитета обсудили вопросы о передаче нежилых помещений в безвозмездное пользование Управлению Федеральной налоговой службы по Рязанской области и государственному казенному учреждению Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области»; части помещения — Рязанской городской общественной организации родителей детей-инвалидов; недвижимого имущества — Главному управлению ЗАГС Рязанской области.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о передаче в аренду недвижимого имущества, расположенного в доме № 13 по ул. Октябрьской, местной общественной организации «Национально-культурная автономия молдаван «Прут».