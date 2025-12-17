Депутат Останина предложила списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка

Депутат Госдумы Нина Останина направила в правительство предложения по расширению программы семейной ипотеки. В числе инициатив — введение механизма поэтапного списания ипотечной задолженности при рождении детей и полное погашение кредита после появления четвертого ребенка.

Как рассказала парламентарий в интервью «Ленте. ру», сейчас семейная ипотека под 2% доступна в основном в сельской местности и на Дальнем Востоке. По ее словам, низкий интерес к покупке жилья в регионах связан с недостаточно развитой инфраструктурой.

«Поэтому звучат предложения об улучшении семейной ипотеки, которые я направила в правительство», — отметила Останина.

Она предложила рассмотреть возможность частичного списания ипотечного долга при рождении каждого последующего ребенка. При этом появление четвертого ребенка, по замыслу депутата, должно приводить к полному списанию оставшейся суммы кредита.