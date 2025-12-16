За ночь над регионами РФ сбили 83 украинских БПЛА

В ночь на 16 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотника: 64 — над Брянской, 9 — над Калужской, 5 — над Смоленской областями, 2 — над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, 2 — над Крымом, 1 — над Тверской областью.