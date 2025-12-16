ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим в России

По данным специалистов, на сегодняшний день гонконгский грипп является доминирующим типом вируса и в Европе, на его долю приходится 80-90% зарегистрированных случаев заболевания. В организации также отметили, что доказательств, что новый штамм вызывает более тяжелое течение заболевания, нет.

ВОЗ назвала гонконгский грипп доминирующим в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным специалистов, на сегодняшний день гонконгский грипп является доминирующим типом вируса и в Европе, на его долю приходится 80-90% зарегистрированных случаев заболевания.

В организации также отметили, что доказательств, что новый штамм вызывает более тяжелое течение заболевания, нет.