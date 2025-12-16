В Солотче 17 и 18 декабря отключат электроэнергию

В Солотче 17 и 18 декабря запланировано временное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в группе «Префектура Солотчи» в связи с проведением работ по реконструкции линии электропередачи.

Электроснабжение будет отсутствовать с 8:30 до 16:30 по следующим адресам: