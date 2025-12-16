Рязань
В Рязанском историческом музее откроют кинотеатр на 177 мест
В Рязанском историческом музее в рамках благотворительного фестиваля «Звезда Рождества» откроется новый кинотеатр на 177 мест. Первые показы пройдут во время фестиваля, сообщил порталу Милосердие.ru директор музея Олег Робинов.



По его словам, кинотеатр будет оснащен профессиональным оборудованием и экраном на всю стену. После фестиваля площадка продолжит работу на постоянной основе: здесь планируют регулярно показывать современные российские фильмы.

Напомним, в рамках фестиваля также пройдет шествие колядовщиков. С 8 по 10 января его можно будет увидеть на Лыбедском бульваре дважды в день.