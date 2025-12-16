В Рязанской области в массовой аварии погиб человек

16 декабря в Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону. Уточняется, что авария случилась около 16:50 на 560-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском районе. Столкнулись три автомобиля: грузовой «Скания», «Пежо Боксер» и «Газель». В результате аварии водитель «Пежо» скончался на месте, а водитель грузового автомобиля был госпитализирован с травмами. В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

