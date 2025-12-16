В Рязанской области случился крупный пожар

Происшествие случилось 14 декабря в 20:30 в селе Жокино Захаровского района. Горела хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. В тушении участвовали 9 человек, 3 единицы техники.