Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
3 760
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 093
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 071
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 523
В Рязанской области 17 и 18 декабря отключат электроэнергию
В Клепиковском районе в поселке Тума 17 и 18 декабря с 12:00 до 17:30 планируется отключение электроэнергии. Это связано с плановыми работами ЦУС «Рязаньэнерго» по опиловке аварийных деревьев, сообщили в районной администрации.

Без электричества останутся жители следующих улиц: Лесная, Гагарина, Королева, Есенина, Полевая, Циолковского, Советский переулок, Советская, Сазанова, Горького, Урицкого, Пушкина, Чкалова, Ленина, Вокзальная, Победы, Энгельса, Кирова, Тимирязева, Пожарная площадь, Павлова, Калинина, Киряево, Молодежная.