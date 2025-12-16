В Рязанской области 17 и 18 декабря отключат электроэнергию
В Клепиковском районе в поселке Тума 17 и 18 декабря с 12:00 до 17:30 планируется отключение электроэнергии. Это связано с плановыми работами ЦУС «Рязаньэнерго» по опиловке аварийных деревьев, сообщили в районной администрации.
В Клепиковском районе в поселке Тума 17 и 18 декабря с 12:00 до 17:30 планируется отключение электроэнергии. Это связано с плановыми работами ЦУС «Рязаньэнерго» по опиловке аварийных деревьев, сообщили в районной администрации.
Без электричества останутся жители следующих улиц: Лесная, Гагарина, Королева, Есенина, Полевая, Циолковского, Советский переулок, Советская, Сазанова, Горького, Урицкого, Пушкина, Чкалова, Ленина, Вокзальная, Победы, Энгельса, Кирова, Тимирязева, Пожарная площадь, Павлова, Калинина, Киряево, Молодежная.