В Рязанской области 17 и 18 декабря отключат электроэнергию

В Клепиковском районе в поселке Тума 17 и 18 декабря с 12:00 до 17:30 планируется отключение электроэнергии. Это связано с плановыми работами ЦУС «Рязаньэнерго» по опиловке аварийных деревьев, сообщили в районной администрации.