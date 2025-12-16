В Рязани продолжили рассматривать уголовное дело экс-сенатора региона Ирины Петиной

В Рязани продолжили рассматривать уголовное дело экс-сенатора и бывшего замминистра здравоохранения региона Ирины Петиной. В Советском суде 16 декабря была корреспондент РЗН. Инфо.

На заседании продолжили зачитывать письменные доказательства. Это были платежные поручения и подробности госзакупок, с которых, по версии следствия обвиняемая получала откаты.

Напомним, на прошлом заседании выяснилось, что по версии следствия, Петина украла миллионы с контрактов на поставку медизделий в психбольницы и детские поликлиники.

Следствие считает, что бывший замминистра здравоохранения Ирина Петина брала взятки, их сумма 144 миллиона рублей. Петина вину не признала. Часть денег, как выяснили правоохранители, она передавала экс-вице-губернатору области Игорю Грекову.

О том, как именно Петина передавала деньги и кому, можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.