Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
Срд, 17
Чтв, 18
ЦБ USD 79.45 -0.28 16/12
ЦБ EUR 93.23 -0.33 16/12
Нал. USD 80.50 / 80.50 16/12 13:30
Нал. EUR 93.78 / 94.44 16/12 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
3 759
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 093
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 071
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 523
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани продолжили рассматривать уголовное дело экс-сенатора региона Ирины Петиной
В Рязани продолжили рассматривать уголовное дело экс-сенатора и бывшего замминистра здравоохранения региона Ирины Петиной. В Советском суде 16 декабря была корреспондент РЗН. Инфо.

В Рязани продолжили рассматривать уголовное дело экс-сенатора и бывшего замминистра здравоохранения региона Ирины Петиной. В Советском суде 16 декабря была корреспондент РЗН. Инфо.

На заседании продолжили зачитывать письменные доказательства. Это были платежные поручения и подробности госзакупок, с которых, по версии следствия обвиняемая получала откаты.

Напомним, на прошлом заседании выяснилось, что по версии следствия, Петина украла миллионы с контрактов на поставку медизделий в психбольницы и детские поликлиники.

Следствие считает, что бывший замминистра здравоохранения Ирина Петина брала взятки, их сумма 144 миллиона рублей. Петина вину не признала. Часть денег, как выяснили правоохранители, она передавала экс-вице-губернатору области Игорю Грекову.

О том, как именно Петина передавала деньги и кому, можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.