В России хотят закрепить приоритет электронных знаков

Минтрансу, Росавтодору и МВД поручили подготовить пакет поправок в ПДД. Изменения обяжут водителей выполнять требования электронных дорожных знаков и табло отображения информации, которые чаще всего используют для временных ограничений скорости. Помимо этого, ведомствам поручили оценить целесообразность закрепления минимальной дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах. Поводом стали аварии при обгоне, когда легковые автомобили не успевают вернуться в свою полосу и сталкиваются со встречным транспортом. Конкретные параметры дистанции между грузовиками и способы фиксации нарушений пока не определены.

Правительство готовит изменения в правила дорожного движения с приоритетом электронных знаков и новыми требованиями для грузовиков в России. Об этом сообщает Life.

По данным издания, Минтранс, Росавтодор и МВД получили задание разработать пакет изменений в Правила дорожного движения (ПДД). Поправки обяжут водителей соблюдать указания электронных дорожных знаков и информационных табло, которые часто применяются для временного ограничения скорости.

В настоящее время правила не требуют обязательного выполнения указаний электронных табло, поэтому камеры фиксации нарушений не работают с ними, и штрафы за превышение скорости, указанной на таких устройствах, не выписывают. После принятия поправок электронные табло будут иметь приоритет над обычными дорожными знаками, установленными у края дороги.

Кроме того, ведомствам поручено оценить необходимость установления минимальной дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах. Это связано с авариями при обгоне, когда легковые автомобили не успевают вернуться на свою полосу и сталкиваются со встречными транспортными средствами. Точные параметры минимальной дистанции и методы её контроля пока не определены.

Власти также занимаются разработкой долгосрочных планов по разделению транспортных потоков и созданию дополнительных полос на федеральных трассах до 2036 года.