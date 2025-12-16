В России хотят закрепить приоритет электронных знаков

Правительство готовит изменения в правила дорожного движения с приоритетом электронных знаков и новыми требованиями для грузовиков в России. Об этом сообщает Life.
По данным издания, Минтранс, Росавтодор и МВД получили задание разработать пакет изменений в Правила дорожного движения (ПДД). Поправки обяжут водителей соблюдать указания электронных дорожных знаков и информационных табло, которые часто применяются для временного ограничения скорости.
В настоящее время правила не требуют обязательного выполнения указаний электронных табло, поэтому камеры фиксации нарушений не работают с ними, и штрафы за превышение скорости, указанной на таких устройствах, не выписывают. После принятия поправок электронные табло будут иметь приоритет над обычными дорожными знаками, установленными у края дороги.
Кроме того, ведомствам поручено оценить необходимость установления минимальной дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах. Это связано с авариями при обгоне, когда легковые автомобили не успевают вернуться на свою полосу и сталкиваются со встречными транспортными средствами. Точные параметры минимальной дистанции и методы её контроля пока не определены.
Власти также занимаются разработкой долгосрочных планов по разделению транспортных потоков и созданию дополнительных полос на федеральных трассах до 2036 года.