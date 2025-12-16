Рязань
В Милославском построили новые жилые дома для переселенцев из аварийного фонда
Фото: Госстройнадзор Рязанской области