В Милославском построили новые жилые дома для переселенцев из аварийного фонда

В р. п. Милославское завершено строительство многоквартирных жилых домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Милославского района. Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора Рязанской области. 33 семьи готовятся к переезду в новые, современные квартиры, которые оснащены качественной отделкой, санитарно-техническим оборудованием, газовыми плитами и индивидуальным отоплением от котлов. Новые дома построены с учетом современных требований и стандартов, включая индивидуальные приборы учета энергетических ресурсов.