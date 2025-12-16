Рязань
В Госдуме приняли закон о переводе домовых чатов в мессенджер MAX
Госдума приняла закон, который обязывает управляющие компании и ресурсоснабжающие организации взаимодействовать с жильцами через домовые чаты в мессенджере Max. Об этом пишет РИА Новости.

Новый порядок коммуникации будет установлен Министерством строительства и ЖКХ России.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев отметил, что Max является многофункциональным и защищенным сервисом для обмена информацией, который поможет решить проблему идентификации участников на удаленных собраниях. Он подчеркнул, что использование других мессенджеров может угрожать безопасности персональных данных жильцов.

Кроме того, закон уточняет порядок оформления протоколов общих собраний собственников и актов приемки работ. Теперь собрание собственников сможет принимать решения о коллегиальном осуществлении полномочий председателя совета многоквартирного дома (МКД).