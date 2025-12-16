В Госдуме предложили ввести наказание за пропаганду домашних родов
Депутаты предложили ввести административную ответственность для пабликов и блогеров, которые романтизируют домашние роды, а также продают курсы и распространяют соответствующие инструкции. По мнению парламентариев, такие материалы должны быть обязательно промаркированы как опасные для жизни.
