В Госдуме предложили ввести наказание за пропаганду домашних родов

Депутаты предложили ввести административную ответственность для пабликов и блогеров, которые романтизируют домашние роды, а также продают курсы и распространяют соответствующие инструкции. По мнению парламентариев, такие материалы должны быть обязательно промаркированы как опасные для жизни.

В Госдуме предложили ввести наказание за пропаганду домашних родов. Об этом сообщает «Лента. ру».

Депутаты предложили ввести административную ответственность для пабликов и блогеров, которые романтизируют домашние роды, а также продают курсы и распространяют соответствующие инструкции.

По мнению парламентариев, такие материалы должны быть обязательно промаркированы как опасные для жизни.