В Госдуме предложили внести изменения в охрану школ в России

Депутат Госдумы Нина Останина предложила выделить средства из бюджета для охраны школ в России силами Росгвардии. Об этом сообщает информационное агентство «Говорит Москва». Останина подчеркнула, что охрана образовательных учреждений должна осуществляться не частными охранными предприятиями (ЧОП), а профессиональными охранниками, которые служат в Росгвардии. Она отметила, что стоимость услуг ЧОПов является непосильной для многих школ, и поэтому необходимо обеспечить финансирование охраны за счет государственного бюджета. Депутат также указала на недавние нападения на школы в Санкт-Петербурге и Подмосковье как на тревожный сигнал для властей. Она призвала к пересмотру национальных проектов в случае нехватки средств на охрану образовательных учреждений.

