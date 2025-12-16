Рязанские художники помогли в восстановлении Северодонецкой галереи искусств

Рязань
Рязанские художники помогли восстановить Северодонецкую галерею искусств, пострадавшую в 2022 году — тогда повредили фонды и помещения, а рядом сгорела детская библиотека. 16 декабря в библиотеке им. Горького вручили благодарственные письма мастерам, участвовавшим в помощи. Союз художников, библиотека и фонд «Форпост» передали в галерею более 90 работ и организовали выставку, посвящённую 80-летию Победы. Замминистра культуры Дарья Стерлигова отметила важность дальнейшей поддержки пострадавших регионов. Житель Северодонецка Владимир Дедов рассказал, что город потерял более 80% зданий, но постепенно восстанавливается благодаря таким инициативам.

Рязанские художники оказали значимую помощь в восстановлении Северодонецкой галереи искусств, пострадавшей от разрушений в результате военных действий. Об этом пишет ИД «Пресса».

Во вторник, 16 декабря, в библиотеке имени Горького состоялась церемония вручения благодарственных писем мастерам, которые откликнулись на призыв о помощи.

В 2022 году галерею разорили солдаты ВСУ, уничтожив часть фондов и повредив помещения, где находилась огневая точка. Рядом расположенная детская библиотека сгорела дотла. Рязанский союз художников совместно с библиотекой имени Горького и благотворительным фондом «Форпост» передал в галерею более 90 художественных работ, а также организовал планшетную выставку, посвящённую 80-летию Победы.

Замминистра культуры Дарья Стерлигова подчеркнула важность продолжения творческого сотрудничества и помощи тем, кто остался без культурной среды. «Мы подводим итоги одной акции, но будем продолжать работу по взаимодействию с теми регионами, где наша помощь особенно необходима», — отметила она.

Коренной житель Северодонецка Владимир Дедов поделился воспоминаниями о городе, который потерял более 80% зданий во время освобождения. Однако благодаря усилиям неравнодушных людей, включая рязанских художников, город постепенно восстанавливается.

Благодарственные письма получили художники: Михаил Шелковенко, Татьяна Власова, Сергей Читаев, Марина Дудкина и другие. В рамках мероприятия также прозвучали музыкальные произведения в исполнении Константина Паскаля и Нурислана Ибрагимова. Участники встречи выразили намерение продолжать благотворительные акции, теперь уже в поддержку детской библиотеки.

Фото: ИД «Пресса»