Правительство поддержало законопроект о контроле за разведением животных

Правительство России при условии доработки поддержало законопроект, направленный на ограничение бесконтрольного разведения животных и ведение учета заводчиков. Об этом «Ведомостям» сообщили источники в Белом доме и в правкомиссии по законопроектной деятельности.

Замечания касаются прежде всего работы единой некоммерческой организации (НКО), которая должна заниматься учетом заводчиков, а также перечня животных, для продажи или дарения которых потребуется подтверждение происхождения.

Законопроект внесли в Госдуму 2 декабря 34 депутата от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной.

В правительстве считают, что перечень животных, для отчуждения которых потребуется подтверждение происхождения, должен утверждать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Предполагается, что эти полномочия получит Минприроды России.