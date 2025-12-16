Минпросвещения утвердило расписание ОГЭ на 2026 год

Расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2026 год официально утвердили. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора от 7 ноября 2025 года № 799/1905 вступает в силу 16 декабря.

В 2026 году экзамены для девятиклассников пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Основной период сдачи ОГЭ запланирован со 2 по 19 июня. Экзамен по математике состоится 2 июня, по русскому языку — 9 июня.

Досрочный этап начнется 21 апреля. Им смогут воспользоваться школьники, которые по уважительным причинам не имеют возможности сдать экзамены в основной период. Дополнительный этап стартует 3 сентября. В этот период к сдаче допустят учеников, не явившихся на экзамены летом, получивших неудовлетворительные результаты не более чем по двум предметам, а также выпускников, чьи апелляции удовлетворили или результаты экзаменов аннулировали.