Wildberries Russ завершили покупку сети магазинов «Рив Гош» за 6 млрд рублей

Объединенная компания Wildberries Russ официально завершила покупку сети магазинов «Рив Гош». Как сообщает пресс-служба РВБ, все юридические аспекты сделки были согласованы и вступили в силу. Согласно заявлению компании, данное приобретение позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота». По информации издания «Коммерсант», стоимость покупки 252 магазинов парфюмерно-косметической сети составила около шести миллиардов рублей. Это стратегическое решение направлено на укрепление позиций Wildberries на рынке и улучшение сервиса для клиентов.