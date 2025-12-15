Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году

Маркетплейс Wildberries анонсировал планы по расширению своей экосистемы, запустив собственный сервис такси в России в 2026 году, сообщает издание «Известия».
Компания уже разработала отдельное приложение и в текущем году ведет набор водителей через партнерскую курьерскую программу. В пресс-службе Wildberries подтвердили, что тестирование сервиса проходит в Белоруссии и Узбекистане, однако подчеркнули, что говорить о запуске в России пока преждевременно.
Этот шаг является частью стратегии Wildberries по созданию многопрофильной экосистемы, которая позволит компании конкурировать с такими гигантами, как «Яндекс». Однако эксперты предупреждают о сложностях выхода на рынок такси, который фактически монополизирован. Согласно данным департамента транспорта Москвы, на «Яндекс Go» приходится 96% всех заказов, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) неоднократно указывала на доминирующее положение «Яндекс Такси».
Российский рынок такси сталкивается с рядом проблем, включая рост цен на поездки на 10% по всей стране, кадровый дефицит и удорожание топлива. Кроме того, с 2026 года вступят в силу требования о локализации автомобилей, что создаст дополнительные барьеры для новичков на этом рынке.