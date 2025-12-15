Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-7°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 80.50 / 81.00 15/12 09:10
Нал. EUR 94.00 / 94.91 15/12 09:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
1 703
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 994
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 957
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 467
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году
Wildberries планирует запустить собственный сервис такси в России в 2026 году, сообщают «Известия». Компания уже разработала отдельное приложение и сейчас набирает водителей через курьерскую программу. Тестирование сервиса проходит в Беларуси и Узбекистане, запуск в России пока не подтвержден. Этот проект входит в стратегию Wildberries по созданию широкой экосистемы для конкуренции с лидерами рынка, такими как «Яндекс». Однако рынок такси в России сильно монополизирован: на «Яндекс Go» приходится 96% заказов в Москве, и ФАС отмечает доминирование «Яндекс Такси». Рынок сталкивается с ростом цен на поездки (+10%), дефицитом кадров, удорожанием топлива и новыми требованиями по локализации автомобилей с 2026 года, что усложнит выход новых игроков.

Маркетплейс Wildberries анонсировал планы по расширению своей экосистемы, запустив собственный сервис такси в России в 2026 году, сообщает издание «Известия».

Компания уже разработала отдельное приложение и в текущем году ведет набор водителей через партнерскую курьерскую программу. В пресс-службе Wildberries подтвердили, что тестирование сервиса проходит в Белоруссии и Узбекистане, однако подчеркнули, что говорить о запуске в России пока преждевременно.

Этот шаг является частью стратегии Wildberries по созданию многопрофильной экосистемы, которая позволит компании конкурировать с такими гигантами, как «Яндекс». Однако эксперты предупреждают о сложностях выхода на рынок такси, который фактически монополизирован. Согласно данным департамента транспорта Москвы, на «Яндекс Go» приходится 96% всех заказов, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) неоднократно указывала на доминирующее положение «Яндекс Такси».

Российский рынок такси сталкивается с рядом проблем, включая рост цен на поездки на 10% по всей стране, кадровый дефицит и удорожание топлива. Кроме того, с 2026 года вступят в силу требования о локализации автомобилей, что создаст дополнительные барьеры для новичков на этом рынке.