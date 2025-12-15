Врачи объяснили причину резкого пробуждения среди ночи

По словам специалистов, часто пробуждение в середине ночи говорит о снижении уровня сахара в крови. Это, как отметили медики, провоцирует выброс гормона стресса. «Если после пробуждения вы не можете снова уснуть, лучше подняться с кровати, как бы противоречиво это ни звучало. Это необходимо, чтобы отвлечься и занять себя чем-то, пока не вернется естественное сонное состояние», — посоветовали врачи.

Врачи объяснили причину резкого пробуждения среди ночи. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на материал газеты Daily Mail.

