Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-7°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.45 -0.28 16/12
ЦБ EUR 93.23 -0.33 16/12
Нал. USD 80.60 / 80.50 15/12 18:30
Нал. EUR 94.00 / 94.85 15/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
2 516
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 032
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 002
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 492
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Врачи назвали рязанцам безопасную дневную порцию мандаринов
В день можно съедать два-четыре мандарина — это безопасная норма для здорового взрослого. Отмечается, что мандарин — низкокалорийный фрукт. Пищевая ценность одного среднего мандарина составляет 47 ккал. Он богат витамином С, поддерживающим синтез коллагена и иммунитет, содержит антиоксиданты и умеренное количество клетчатки.

Врачи назвали россиянам безопасную порцию мандаринов. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на диетолога Анастасию Ефимову.

По ее словам, в день можно съедать два-четыре мандарина — это безопасная норма для здорового взрослого.

Отмечается, что мандарин — низкокалорийный фрукт. Пищевая ценность одного среднего мандарина составляет 47 ккал. Он богат витамином С, поддерживающим синтез коллагена и иммунитет, содержит антиоксиданты и умеренное количество клетчатки.

Диетолог рекомендовала ограничивать количество мандаринов в рационе людям с диабетом, выраженной ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), синдромом раздраженного кишечника и тем, кто склонен заедать стресс сладким или фруктами.