Врачи назвали рязанцам безопасную дневную порцию мандаринов

Врачи назвали россиянам безопасную порцию мандаринов. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на диетолога Анастасию Ефимову.

По ее словам, в день можно съедать два-четыре мандарина — это безопасная норма для здорового взрослого.

Отмечается, что мандарин — низкокалорийный фрукт. Пищевая ценность одного среднего мандарина составляет 47 ккал. Он богат витамином С, поддерживающим синтез коллагена и иммунитет, содержит антиоксиданты и умеренное количество клетчатки.

Диетолог рекомендовала ограничивать количество мандаринов в рационе людям с диабетом, выраженной ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), синдромом раздраженного кишечника и тем, кто склонен заедать стресс сладким или фруктами.