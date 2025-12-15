В Рязанской области перевернулся автомобиль, есть пострадавший

Авария произошла днем 13 декабря на дороге «Сараи — Алексеевка». Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, машина перевернулась. 19-летний житель села Максы получал травмы и обращался за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка. Предположительно, водитель не справился с управлением.